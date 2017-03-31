كلف اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير تأمين الشرقية، قسم مكافحة العنف ضد المرأة، بمديرية تأمين الشرقية،بشن حملات ثابتة يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، بالأماكن التى تشهد أكبر أعداد من التجمعات الشبابية بمنطقة القومية، ومدينة الزقازيق، بعد واقعة التحرش التى شهدتها منطقة فيلل الكلية بمنطقة القومية، مساء أمس، ورفضت الفتاة فى بداية الأمر الذهاب للنيابة السنةة، وعدم رغبتها فى الظهور نهائيا، مكتفية بتحرير محضر ضد الشاب الذى تحرش بها، ولكن جهود قسم مكافحة العنف، برئاسة النقيب أحمد فيصل، والملازم أول رانيا زردق، نجحت فى إقناع الفتاة، فى الذهاب للنيابة السنةة، لإدلاء أقوالها فى المحضر.

وتبين أن الفتاة مواليد مدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، ولكنها تقيم بمحافظة ثانية، وحضرت للشرقية مساء أمس، لحضور حفل زفاف شقيقة صديق لها بنادى الشرقية، وبعد انتهاء الفرح، كانت تسير معه بأحد الشوارع بمنطقة القومية، للتوجه إلى أحد الكافيهات، فقام شاب بالتحرش بها، وأثار الشباب نحوها.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير تأمين الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام العشرات من الشباب بالتحرش بفتاة، بمنطقة القومية.

فتوجهت قوة من قسم ثانى الزقازيق، برئاسة الرائد عصام عتيق رئيس مباحث القسم، وتبين قيام أعداد كبير من الشباب، بالتجمع أمام كافيه بمنطقة القومية، لمعاكسة فتاة تدعي” سارة ن ال م ال ” 19 سنة طالبة ومقيمة بمدينة أبوكبير،. وتم إخطار نيابة قسم ثانى الزقازيق، للتحقيق بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى السنة لنيابات جنوب الشرقية.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة، كانت ترتدى ملابس قصيرة جدا، حيث كانت تحضر حفل زفاف شقيق صديق لها بنادى الشرقية، وبعد انتهاء الفرح، خرجت مع صديقها لدخول إحدى الكافيتهات بمنطقة القومية، فشوفها أحد الشباب قبل وصولها الكافيه، وتحرش بها لفظيا، وشدها من يدها، وأثار الشباب نحوها، فاستغاثت بالأهالى المتواجدين، ودخلت الكافية، لحين وصول الواجبة.

وعند وصول قوات الواجبة، وجدت تجمعات عديدة من الشباب، وخاصة أن منطقة فيلل الكلية دائما مكتظة بتجمعات الشباب، فأطلق الضباط عدة أعيرة نارية، فى الهواء، لتفريق الشباب، وخروج الفتاة من الكافيه، والقبض على 6 شباب تعرفت الفتاة على أحدهم ويدعى” أحمد أ أ” مقيم بالحناوى قسم أول الزقازيق، وحجزهم للعرض على النيابة السنةة، وصرف الفتاة من ديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2252 إدارى قسم ثانى الزقازيق لسنة 2017.

المصدر : مصر ناين