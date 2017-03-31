أفاد القضاء الألمانى الجمعة أنه يشتبه بأن طالبا سوريا سابقا (36 سنةا) أراد إرتكاب إعتداء فى ألمانيا، علما بأنه طالب لجوء سبق أن حامت حوله شبهات بقيامه بالدعاية لتنظيم داعش الارهابيه الإرهابى .

والشخص المعنى طالب دكتوراه سابق فى كلية دارمشتاد وهو قيد التوقيف الإحتياطى منذ نهاية فبراير ويشتبه بأنه نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى أواجبة فيديو تتضمن دعاية للجهاديين .

واصدر ت النيابة السنةة فى فرانكفورت (فى منتصف ) أن المحققين عثروا على حاسوبه الناصدر الذى ضبط خلال إعتاصدر ه على خطط لصنع قنبلة .

وتشتبه النيابة بأنه أراد التخطيط لهجوم على الأراضى الألمانية، الأمر الذى ينفيه الدفاع معتبرا أنه إذا كان الشاب السورى قام فى 2014 بتحميل خطط لصنع قنبلة فهذا لا يعنى أنه كان يعتزم إرتكاب إعتداء.

وكان الشاب تقدم بطلب لجوء لكن السلطات المحلية أمرت بترحيله بداية السنة، الأمر الذى أستانفه أمام المحكمة الإدارية بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

والسلطات الألمانية مستنفرة ل الخطر الجهادى وخصوصا منذ الاعتداء بواسطة شاحنة والذى خلف 12 قتيلا فى ديسمبر فى برلين وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية.

وتقدر الإستخبارات الألمانية الداخلية بنحو عشرة ألاف أعداد المتطرفين فى البلاد بينهم 1600 يشتبه بأنهم قد يرتكبون أعمال عنف.

المصدر : مصر ناين