أعلنت هيئة الأركان السنةة للجيش التركى اليوم الجمعة أن أنقرة ستمنع إقامة أى كيانات إقليمية جديدة فى الأراضى السورية.

واصدر ت الهيئة فى بيان أصدرته اليوم الجمعة، وأوردته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية “فى إطار حماية تأميننا الوطنى سنواصل إعاقة إقامة أى كيانات إقليمية غير مرغوب فيها، وسنواصل العمل على ضمان الاستقرار والتأمين فى المنطقة، للسماح للسوريين بالرجوع إلى بيوتهم”.

وأكد البيان أن عملية “درع الفرات” – التى بدأت فى 24 أغسطس 2016 – بهدف القضاء على إرهابيين فى سوريا وحماية حدود تركيا، انتهت بنجاح .

المصدر : مصر ناين