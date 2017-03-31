تمكنت المؤسسات التأمينية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع واجبة المسطحات المائية والبيئة، من إزالة 28 حالة تعد على مصرف البلاح بالقنطرة غرب بالإسماعيلية.

تلقى اللواء عصام سعد مدير تأمين الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء إبراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام العميد إيهاب عبدالله رئيس قسم المسطحات المائية والبيئة والقوة المرافقة بشن حملة لإزالة التعديات الواقعة من المواطنين وشركة مياه الشرب والصرف الصحى على مصرف البلاح بالقنطرة غرب.

وتمكنت الحملة من تنفيذ القرار رقم 28 لسنة 2016 الصادر ضد كل من “سليمان.م.س” ،” محمد. ص. ا” و”السيد. س. م” و” سمير. م.ف ” و”محمود. ع.ا” و” خضر. خ. س “و “خالد.ح.م ” و” فرج. ع. ا” و”حسن. س. ا” و”محمد. س.م” و”سلمى. م.ل” و” حلمى. ع.م” و”مدين. س. س” و”محمد. س. أ” بازالة تعديات عبارة عن “مغسلة سيارات، تشوينات مبانى، مواسير صرف، أشجار “.

وتم تنفيذ القرار رقم 9 لسنة 2017 الصادر ضد كل من “عوادى. أ.ع” وفاطمة.س.ص” و”سليمان.س. س” و” ليلى. إ.أ” و”أحمد. م. أ” و” أحمد. أ. و” بإزالة تعديات عبارة عن “تشوينات مبانى، أسوار” على مصرف البلاح.

وتمكنت الحملة من تنفيذ القرار رقم 12 لسنة 2014 الصادر ضد كل من”أحمد.إ.ح” و” محمد. إ.ح” بإزالة تعديات عبارة عن أسوار على مصرف البلاح.

ونفذت الحملة القرار رقم 13 لسنة 2014 الصادر ضد مدير الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى بمنطقة نمرة 4 بإزالة خط مجارى بطول 30 مترًا على مصرف البلاح والقرار رقم 14 لسنة 2014 الصادر ضد “محمد.ط.ع ” العضو النتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمنطقة نمرة 4 وإزالة عداية مواسيرعلى مصرف البلاح والقرار رقم 14 لسنة 2014 الصادر ضد” سعد. ع.ع ” بإزالة سور والقرار رقم 7 لسنة 2013 الصادر ضد ” شحاتة.ف. إ ” بإزالة ردم وزراعة على مصرف البلاح والقرار رقم 15 لسنة 2016 الصادر ضد ” عبدالمنعم م ا ” بإزالة ماسورة صرف على مصرف البلاح والقرار رقم 19 لسنة 2016 الصادر ضد ” حسان.س.ح ” بإزالة أسوار على مصرف البلاح.

تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والمتعدين وأخطرت النيابة السنةة لتتولى التحقيق.

المصدر : مصر ناين