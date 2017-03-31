اصدر المبعوث الدولى لسوريا، ستافان دى ميستورا، إنه سمع من القادة العرب فى القمة العربية الـ28 التى عقدت فى الأردن إعرابهم عن القلق مما يجرى فى سوريا، وشوف:”سيعقد ضامنو مفاوضات أستانة اجتماعا فى طهران بعد مشاوراتى فى نيويورك”.

وأضاف “دى ميستورا”، خلال مؤتمر صحفى له عقده بجينيف، أن مسارا ” جنيف وأستانة” يقويان بعضهما من خلال الضامنين الثلاثة “روسيا وإيران وتركيا”، لافتاً إلى أن هناك مؤتمرا سياسيا سيعقد فى بروكسل مخصص لكشف الأزمة السورية وخاصة موضوع المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.

ولفت المبعوث الأممى لسوريا إلى أن كل الأطراف السورية، من المعارضة والنظام أبديا نضجًا والتزامًا خلال المفاوضات رغم تمسك كل منهما بموقفه.

المصدر : مصر ناين