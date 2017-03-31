كشف تقرير جديد أن رئيس فريق تطوير أندرويد سوف يلقى كلمة مفتوحة بمؤتمر Google I/O 2017 وذلك فى تمام الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلى يوم 17 مايو، حيث ستجرى فعاليات الحدث فى مدرج Shoreline Amphitheater فى الساحة الخلفية لجوجل بماونتن فيو بكاليفورنيا، وهو نفس المكان الذى عقدت به الشركة خلال السنة الماضى.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى فمن المنتظر أن تستمر هذه الكلمة لمدة ساعتين، ومن المنتظر أن تشمل الحديث عن نسخة أندرويد المقبلة، والتى يجرى تداولها حاليا تحت اسم “O”، وقد أطلقت الشركة بالفعل النسخة السنةة للمطورين، ولكن هذا لا يعنى أن الحدث الكبير لن يشهد مزيدا من الحديث عن نظام التشغيل الجديد.

كذلك فهناك بعض التقارير التى تشير إلى أن المؤتمر سيشمل بعض الحديث عن تطوير الصفة الرئيسة لجوجل، وربما خط إنتاج هواتف بيكسل.

يذكر أنه خلال معرض Google I/O السنة الماضى قدمت جوجل العديد من المزايا الجديدة بما فى ذلك Google Assistant وخدمة التراسل Allo، ومنصة Daydream للواقع الإفتراضى وغيرها، أما هذا السنة فمن المنتظر أن يتم الكشف عن بعض التطبيقات والمميزات الجديدة المثيرة للاهتمام.

المصدر : مصر ناين