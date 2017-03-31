أبهرت فتاة من ذوى القدرات الخاصة فى حفل ختام الملتقى الدولى الأول لفنون ذوى القدرات الخاصة “أولادنا” المقام بالقاعة الكبرى بكلية القاهرة حينما رقصت الباليه وشاركت مع فرقة باليه معهد الباليه بأكاديمية الفنون.

الملتقى يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة واتحاد الإعاقات الذهنية برئاسة سهير عبد القادر مؤسس الملتقى وحضر الملتقى وزير السياحة يحيى راشد والمطرب الكبير محمد ثروت والفنان سمير صبرى والدكتورة أحلام يونس والمخرج رشيدى مشهراوى، والملتقى يشارك فيه أكثر من 25 دولة ويرأسه شرفيا كل من عزت أبو عوف وإسعاد يونس.

المصدر : مصر ناين