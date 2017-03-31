تعادل فريق الإنتاج الحربى مع أسوان بنتيجة 1/1 فى المباراة التى جمعتهما على استاد السلام فى إطار منافسات الجولة الـ23 بالدورى الممتاز، فى أول مباراة لـ”مختار مختار” فى قيادة الفريق الحربى خلفًا لشوقى غريب.

تقدم الإنتاج فى الدقيقة 23 بعد حصول أوميد اوكرى على ركلة جزاء، سددها محمود قام بفتح الله ليعلن تقدم الإنتاج بهدف فى الشوط الأول.

وفى الشوط الثانى، نجح معاذ الحنافى من إحراز هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 57 من ضربة رأس مستغلاً عرضية أحمد شديد قناوى.

بهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة واحدة من اللقاء، ولم يتغيير مركز أى منهما فى جدول المسابقة، منتظرين خوض باقى مباريات الجولة، وإرتفع رصيد الإنتاج الحربى للنقطة 22 فى المركز الثالث عشر بجدول مسابقة الدورى، فيما يرتفع رصيد فريق أسوان للنقطة 15 فى المركز السادس عشر.

هدف الإنتاج الحربى

هدف أسوان

المصدر : مصر ناين