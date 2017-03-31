أبهرت فرقة صينية من ذوى الإعاقة السمعية بالدولى الأول لفنون ذوى القدرات الخاصة “أولادنا” المقام بالقاعة الكبرى بكلية القاهرة فقد قدمت الفرقة استعراضا صينيا مبهرا نال تصفيق حار من الحضور وأشادت به الفنانة بشرى والفنان عمرو السعيد عقب انتهائه واصدر ت: استعراض مبهر ورائع.

الملتقى يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة واتحاد الإعاقات الذهنية برئاسة سهير عبد القادر مؤسس الملتقى، وحضر الملتقى وزير السياحة يحيى راشد والمطرب الكبير محمد ثروت والفنان سمير صبرى والدكتورة احلام يونس والمخرج رشيدى مشهراوى، والملتقى يشارك فيه أكثر من 25 دولة ويرأسه شرفيا كل من عزت أبو عوف وإسعاد يونس.

المصدر : مصر ناين