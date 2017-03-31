كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن نيته عدم الترشح فى الانتخابات المقبلة، قائلاً: “لن أنزل الانتخابات ولكن وجهت النداء لأعضاء الجمعية العمومية للإدلاء برأيهم والرد على ما رددته قلة ضالة بأننى أضغط عليهم، وأنا أحترمهم جميعًا وكان معى تفويض وهو ما أكده هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الذى اصدر إنه يحترمنى لاحترامى لقرار الجمعية العمومية.

اصدر مرتضى خلال اجتماع الجمعية العمومية، “عاوز أسمع رايكم المركب ماشية صح ولا غلط.. السيدة اللى اصدر ت الكلام ده لا وجود لها بعد اليوم واللى هيبلطج يبلطج خارج حدود النادي، وأشكر أعضاء مجلس الإدارة وعاوز أفكر الناس الافاضل اللى اصدر ت لا على الميزانية كنتوا فين من 2006 لـ2013 ده تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات والجهة الادارية يا 500 ياللى رفضتم الميزانية.. متعملش فى عهد ممدوح عباس غير واحدة وانضرب ناس فيها قبل الفطار فى رمضان”.

واسترسل: “ياريت حد من الـ500 يكون موجود عشان يناقشني.. حوالى مليار جنيه أهدروا فى عهد ممدوح عباس كنتوا فين، أنا وفرت 23 مليون جنيه و500 عضو جايين زعلانين ليه وعندى فى الخزنة دلوقتى 25 مليون جنيه، هما أقروا الميزانية عشان يفسروها ده أنا رئيس النادى وما اقرتهاش لإنى كنت ضعيف فى المادة دى”.

المصدر : مصر ناين