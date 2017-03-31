وافق أعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك على اعتماد الميزانية الخاصة بالنادى عن السنة الماضى، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الذى عقد اليوم.

وأكد أحمد زكى رئيس اللجنة المشرفة على اجتماع عمومية الزمالك على اكتمال النصاب فى الحادية عشرة صباحًا بحضور 1005 عضو وتم الإعلان عن ذلك ومع ذلك تم الاستمرار في التسجيل والتصويت على الميزانية الى أن وصل أعداد المشاركين لـ9968.

وأظهر أنه تم التصويت على الميزانية قبل أن يتم الفرز من وافق عليها وأعدادهم 9377 عضوًا ومن رفضها وأعدادهم 591 عضوًا.

المصدر : مصر ناين