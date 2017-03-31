مازال اشتعال النيران الكثيفه مستمر بشونة لقش الأرز على مساحة اكثر من فدان مشون بها بالات من قش الأرز ، وارتفعت ألسنة النيران لعنان السماء وتسببت لحالة من الرعب والفزع بين المواطنين بمنطقة العلوى الموجوة بها وهى مطلة على طريق “فوه مطوبس”.

وانتقلت سيارات الاطفاء وسيارات نافورى الوحده المحليه بفوه لنقل فناطيس المياه فى محاوله لإخماد النيران إلا أن النيران تزداد اشتعالا وانتقل لمكان الحريق القيادات الواجبيه والمهندس ابراهيم الفار، رئيس مركز ومدينة فوه.

واصدر الباشمهندس ابراهيم الفار، رئيس مركز ومدينة فوه إن النيران التهمت اكثر من 600 طن من بالات القش ومازالت مشتعلة، هناك محاولات مكثفة لإخماد النيران من قبل رجال الدفاع المدنى.



الدخان يملأ سماء فوه



ازدياد النيران بشونة قش بفوه بكفر الشيخ



محالات رجال الدفاع المدنى لإخماد الحريق



النيران بشونة قش بفوه

المصدر : مصر ناين