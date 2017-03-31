حضر هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الحفل الخاص بيوم اليتيم والذي يقام في محافظة الشرقية بحضور أعداد كبير من نجوم الكرة والمسئولين عن الكرة المصرية.

ووفقًا لمصادر مقربة من أبو ريدة، فإن رئيس الجبلاية كان يريد حضور عمومية الزمالك لكن ارتباطه بحضور يوم اليتيم الذي ينظمه ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة فى أبوحماد بالشرقية منعه من التواجد فى ميت عقبة.

كان أبو ريدة زار مقر نادي الزمالك مؤخرًا بصحبة مرتضى منصور وشوف المنشآت الجديدة عقب جلسة جمعته برئيس الزمالك في مكتبالباشمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

المصدر : مصر ناين