كشف الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز اليوم الجمعة بالقصر الرئاسى فى نواكشوط مع ماسيل داسوزا رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إيكواس سبل مواجهة تنظيم داعش الارهابيه الارهابي.

وصرح رئيس الايكواس بعد اللقاء بأنه استعرض مع الرئيس الموريتانى الأوضاع فى المنطقة وسبل حمايتها من احتمال نزوح الارهابيين من مدينة الموصل العراقية عبر سوريا وصولا الى ليبيا ، معتبرا أن الارهابيين الآن فى حالة تجميع للقيام بهذه المهمة واتخاذ كيدال فى مالى وجهة لهم.

وأضاف أنه كشف مع الرئيس الموريتانى سبل التصدى بشكل سريع وفاعل لهذه المخاطر التى اذا لم يتم التصدى لها فورا يتهدد تأمين المنطقة برمتها والجوار الاقليمى على وجه الخصوص.

وشوف أنه كشف فى هذا السياق سبل التنسيق بين الايكواس وموريتانيا وقوة الأمم المتحدة فى الساحل وغيرها ، وأن الايكواس ستشارك فى هذا الإطار فى حوار بينها والاتحاد الاوروبى فى بروكسل فى الرابع من شهر أبريل المقبل.

وأضاف ” لقد لمست لدى الرئيس الموريتانى رؤية واضحة فى هذا الشأن وقناعة بضرورة التصرف بسرعة وفعالية لمواجهة هذه المخاطر ، وأعطى تعليماته وتوجيهاته فى هذا الصدد“.

وشوف أنه تم خلال اللقاء مع الرئيس الموريتانى كشف الأوضاع الاقتصادية والشراكة بين الايكواس وموريتانيا وسبل تسريع وتيرة التبادل التجارى بين الجانبين ، خصوصا فى مجالات النقل والاستثمار والنقل البحرى والطاقة.

وأشار الى أنه تم كشف الأحداث الأخيرة فى جامبيا ونجاح وساطته لنزع فتيل الأزمة وحقن الدماء فى جامبيا وضمان انتاصدر سلمى للسلطة.

المصدر : مصر ناين