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بالصور كهربا يغازل جمهور اتحاد جدة بالزى السعودى

منوعات
بالصور كهربا يغازل جمهور اتحاد جدة بالزى السعودى

 نشر محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب الزمالك المعار لاتحاد جدة السعودي صورة له بالزى السعودى عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”

ويريد كهربا التعبير عن حبه لدولة السعودية، فكان يتحدث دائمًا عن السعودية بأنها بلده الثاني بعد مصر.

كان نادى اتحاد جدة قد أجل البت فى مصير عبد المنعم “كهربا”، سواء باستمراره ضمن صفوفه الفريق أو الاكتفاء بمدة الإعارة الى أن نهاية الموسم الحالى، قادمًا من نادى الزمالك.

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كهربا بالزى السعودى
كهربا بالزى السعودى

 

المصدر : مصر ناين

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