أكد مسئولو الأهلى أن اللواء سيد عبد الرءوف مدير تأمين فرع الجزيرة قام بإبلاغ الجهات التأمينية بحضور الألتراس وذلك قبل مباراة اليد التى أقيمت مساء اليوم أمام الجيش.

وحضرت مجموعة ألتراس أهلاوى لمقر النادى الجزيرة للمباراة وتم اقتحام البوابة المطلة على نيل العجوزة وطاردهم التأمين بعد أن ألقوا شماريخ وتسببوا فى إصابة ضابط.

كان مجلس الأهلى قد اتخذ قرارًا بمنع حضور الجماهير لأى مباراة تقام داخل النادى بعد تجاوزات الجماهير فى أكثر من مناسبة.

المصدر : مصر ناين