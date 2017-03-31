اصدر البيت الأبيض اليوم الجمعة إن على الولايات المتحدة قبول الواقع السياسى بأن مستقبل الرئيس السورى بشار الأسد يحدده الشعب السورى وإن تركيز الولايات المتحدة الآن فى المنطقة يجب أن ينصب على هزيمة تنظيم داعش الارهابيه.

واصدر شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض فى بيان صحفى: “فيما يتعلق بالأسد، هناك واقع سياسى علينا أن نقبله فيما يخص موقفنا الآن.”

وأضاف: “ينبغى أن نركز الآن على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية… الولايات المتحدة لديها أولويات راسخة فى سوريا والعراق وأظهر نا أن مكافحة الإرهاب، خاصة هزيمة داعش الارهابيه، هى على رأس أولوياتنا.”

المصدر : مصر ناين