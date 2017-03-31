أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، خلال اجتماع الجمعية العمومية للنادى الأبيض أن الالجماعة الأرهابية المسلمين هم المتهمون فى مذبحة الدفاع الجوى، ومن رفض الميزانية اليوم فى النادى من الالجماعة الأرهابية .

اصدر مرتضى منصور: “الـ500 شخص اللى اصدر وا لا على الميزانية منهم 450 الجماعة الأرهابية مسلمين وعارفهم واحد واحد”، مضيفًا: “الالجماعة الأرهابية المسلمين تحدثوا مع أسر شهداء الزمالك وطالبوهم باتهام رئيس الزمالك فى أحداث الدفاع الجوى لكن التحقيق أثبت عدم تسبب مسئولى الزمالك فى المذبحة وعدم ارتكاب أى مخالفة”.

وأضاف أنه يرفض المتاجرة بدماء الأولاد الذين ماتوا، واصدر “مش هندفع مليم لحد تاني”، مشوفًا: “رئيس نادى الزمالك هيقتل ولاده يا مجرمين ما كنت قفلت عليهم هنا بدل ما اديتهم تذاكر.. نقفل الصفحة دي”.

كما أكد مرتضى منصور أنه نجح فى توفير مليارات الجنيهات للقلعة البيضاء بعد قيامه بعمل بوابة للنادى على شارع كلية الدول العربية وهو ما لم يجرؤ عليه أى رئيس نادى قبله .

أضاف مرتضى منصور أنه يقوم حاليًا بتجهيز 6 ملاعب إسكواش و7 ملاعب جودو وكاراتية وسيتواجدون فى مكان المعرض المقام حاليًا عند باب الحامدية الشاذلية، قائلاً: “أتحدى أى موظف أو مدرب له جنيه ونجحت فى لم شمل الأسرة المصرية بحضور 40 ألف عضو كل يوم خميس وجمعة” مشوفًا: “أقوم بصرف مكافأة شهر كل ثلاثة شهور للموظفين الغلابة”.

المصدر : مصر ناين