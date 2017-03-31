اتفق الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة التشيكى فرانز ستراكا على خوض مباراة ودية يوم الجمعة المقبل ضمن برنامج الإعداد لمواجهة الشرقية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين بمسابقة الدورى السنة.

ومن المقرر أن يلتقى الإسماعيلى مع الشرقية يوم 14 أبريل الجارى فى الجولة الثانية والعشرين بالدورى.

جدير بالذكر أن الإسماعيلى يتدرب يوم الاثنين المقبل بعد الانتهاء من مواجهة المقاصة والمقرر لها بعد غدٍ الأحد بالجولة الـ23 بالدورى، قبل أن يحصل على راحة سلبية يوم الثلاثاء المقبل.

المصدر : مصر ناين