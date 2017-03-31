شهد نادى الإسماعيلى اليوم الجمعة 31 / 3 / 2017 العديد من الأخبار المهمة، والتى جاء فى مقدمتها، كشف عمر الوحش عن عرض خليجى للهروب من الدراويش.

كشف أبو طالب العيسوى مدرب سنة الإسماعيلى، أنه سيشوف فيديو لمباراة المقاصة الأخيرة أمام المصرى لدراسة نقاط قوة وضعف الفريق الفيومى، فى حضور اللاعبين بعد إلقاء المحاضرة الفنية مساء اليوم.

قرر الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة التشيكى فرانز شتراكا، ضم 20 لاعبًا لدخول معسكر مغلق، استعدادًا لمباراة المقاصة والمقرر إقامتها بعد غد الأحد، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من عمر مسابقة الدورى السنة.

حرص محمد صبحى حارس مرمى الإسماعيلى، على زيارة أحمد خيرى لاعب الإنتاج الحربى للاطمئنان على حالته بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبى.

رحب بهاء مجدى، ظهير أيسر الإسماعيلى، بالرحيل إلى سموحة خلال فترة الانتاصدر ات الصيفية المقبلة، بعدما تلقى عرضا رسميا من الفريق السكندرى للانتاصدر إليه وتدعيم مركز الظهير الأيسر، خاصة بعد إصابة عمر سعد بقطع فى الرباط الصليبى وإجراء عملية جراحية، إضافة إلى إعلان أيمن أشرف عدم التجديد ورغبته فى الرحيل عن مدينة الإسكندرية والانضمام لأحد فرق القاهرة غالباً سيكون الأهلي.

بدأ عمر الوحش، لاعب فى منتصف الإسماعيلى ، فى الكشف عن عرض احتراف فى أحد الدوريات العربية للانتاصدر إليه بدءاً من فترة الانتاصدر ات الصيفية المقبلة ، للانتاصدر إليه والرحيل عن قلعة الدراويش بعد حالة التهميش التى تعرض لها خلال الفترة الماضية وأخرجته من حسابات الجهاز الفنى للفريق صاحب الرداء الأصفر بقيادة التشيكى فرانز ستراكا.

يدخل فريق الإسماعيلى معسكرا مغلقا اليوم الجمعة بفندق النادى استعدادا لمباراته أمام المقاصة بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى السنة، حيث سيدخل كل اللاعبين المعسكر المغلق بعد خوض مران اليوم، لفرض حالة من التركيز على اللاعبين قبل تلك المواجهة الصعبة.

المصدر : مصر ناين