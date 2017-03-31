كشف تقرير حديث اليوم عن ترك “بالمر لوكى” المؤسس المشارك لشركة الواقع الافتراضى Oculus المملوكة لفيس بوك منذ سنة 2014 منصبه بالشركة التكنولوجية العملاقة فى ظروف غامضة وبدون الإعلان عن أى أسباب، وهذا بعد أن تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات وعمره لا يتعدى الـ 24 بعد، وفيما يلى نرصد مجموعة من المعلومات التى تعرفك أكثر بـ “بالمر لوكى”.

– من مواليد سبتمبر سنة 1992 وعمره الآن 24 سنةا

– بدأ التفكير فى إنشاء شركته الخاصة بالواقع الافتراضى Oculus VR أثناء دراسته بكلية الهندسة.

– هو مخترع أول نظارة واقع افتراضى للشركة وأطلق عليها اسم Oculus Rift.

– حقق ثروة كبيرة بعد بيع الشركة التى شارك فى تأسيسها بقيمة 2 مليار دولار لشركة فيس بوك.

– بعد إتمام صفقته مع فيس بوك، قام بشراء سيارة طراز تيسلا موديل إس بـ120 ألف دولار.

– فى سنة 2014 ظهر على غلاف مجلة فوربس كواحد ضمن أبرز 30 شخصا تحت سن الـ30.

– اعترف بالمساعدة فى تمويل مجموعة على الإنترنت تدعم دونالد ترامب بشكل خفى وقت الانتخابات.

– تعرض لهجوم قوى ل انتمائه السياسى ويقول البعض إنه السبب الرئيسى فى تركه لشركة فيس بوك.

المصدر : مصر ناين