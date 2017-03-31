أصيب هارب من حكم بالمؤبد بطلق نارى، فى تبادل إطلاق نيران مع قوات التأمين بوحدة مباحث مركز واجبة دشنا شمالى قنا، أثناء ضبطه.

كان اللواء صلاح حسان، مدير تأمين قنا، تلقى إخطارا بمداهمة حملة تأمينية من وحدة مباحث مركز واجبة دشنا، قرية الفاوية بدشنا، ووقع تبادل إطلاق النيران مع مسجل خطر يدعى “مصطفى. م، 35 سنةًا”، هارب من حكم بالمؤبد، أسفر عن إصابته بطلق نارى، وتم نقله لمستشفى قنا السنة لتلقى العلاج اللازم، وتعيين حراسة على المتهم.

وتمكنت قوات التأمين من ضبط بندقية كانت بحوزة المتهم، وأخطر العميد محمد هندى مدير النباحث وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة السنةة التحقيقات.

المصدر : مصر ناين