قرر مسئولو النشاط الرياضى بالنادى الأهلى برئاسة عاصم السعدنى، حفظ التحقيق فى أزمة خناقة اثنين من مدربين الاسكواش، خلال البطولة التى نظمها النادى مؤخرًا بفرع الجزيرة، بعد اعتراض أحدهم على قرارات الآخر أمام جميع الحاضرين.

وجاء سبب حفظ الشكوى بعد تأكد إدارة النشاط الرياضى بأن الخلاف بين الطرفين لم يتعد التشابك اللفظى، فى الوقت الذى جاءت إصابة أحد المدربين القطعية فى الرأس ل عصبيته الزائدة، حيث صدم رأسه فى زجاج أحد الملاعب الأمر الذى استدعى تدخل جراحى لعلاجه.

فى الوقت الذى حذر النشاط الرياضى جميع المدربين فى النادى من افتعال أى أزمات أو الخروج عن المألوف بأى شكل يخالف عادات وتاصدر يد النادى، متوعدين المخالفين بعقوبات قاسية قد تصل لتوجيه الشكر للمتجاوزين.

المصدر : مصر ناين