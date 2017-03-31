نجحت المؤسسات التأمينية ببنى سويف فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى “الحصرى” و”أبو هجار” بمركز الواسطى شمال المحافظة، نشبت ل مصرع أحد أبناء العائلة الأولى بطلق نارى فى مشاجرة على يد اثنين من العائلة الثانية سنة 2014 وحكم عليهما بالسجن.

وخلال جلسة عرفية عقدت مساء اليوم الجمعة، داخل سرادق بقرية قمن العروس مقر إقامة العائلتين، بحضور اللواء عادل التونسى مدير تأمين بنى سويف، ونائبه اللواء عادل حجازى، وعصام خلاف عضو مجلس النواب، قدم كبير عائلة أبو هجار الكفن إلى كبير عائلة الفقيد وارتضى الطرفان بالصلح وأقسموا بذلك على كتاب الله، وتبادلا العناق فى منتصف تأمين واجبى للمكان.



مدير تأمين بنى سويف وقيادات المديرية أثناء حضورهم جلسة الصلح



كبار العائلتين يتصافحون



كبير عائلة ابو هجار يقدم الكفن



كبير عائله الحصرى يقبل الصلح ويتسلم الكفن



مدير التأمين يتحدث مع كبيرعائله المجنى عليه

المصدر : مصر ناين