اعترض أعضاء نادي الصيد المتواجدون داخل خيمة مناقشة الميزانية على قرار المستشار عبد الناصر خطاب رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنادي الصيد بعدم اكتمال النصاب القانوني.

وتجمع أعداد من الأعضاء للحصول على توقيعات من المتواجدين داخل خيمة مناقشة الميزانية لتحرير محضر بالواقعة.

وكان المستشار عبد الناصر خطاب رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنادي الصيد قد أعلن عن عدم اكتمال النصاب القانوني لمناقشة الميزانية.

وسجل أعداد الحاضرين في عمومية النادي 7997 بينما حضر 1623 لمناقشة الميزانية وجدول الأعمال وهو الأعداد الذي لا يشبه النصاب القانوني والذي من المفترض أن يشبه 25% من إجمالي الحاضرين وهو 1972.

وبذلك وفقًا للائحة تفوض الجمعية العمومية لنادي الصيد، مجلس الإدارة برئاسة عمرو السعيد بمناقشة جدول الأعمال.

المصدر : مصر ناين