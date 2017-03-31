انتهى الشوط الأول من مباراة وادى دجلة والنصر للتعدين، المقامة بينهما حاليًا على استاد أسوان، فى إطار منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بتقدم الفريق الدجلاوى بهدف دون رد.

وشهد الشوط الأول، ضغطا مكثفا من الفريق الدجلاوى ونجح اللاعبون فى خلق عدة فرص خطرة، الى أن نجح محمد شريف فى ترجمة تلك الخطورة بإحراز هدف التقدم لدجلة فى الدقيقة 20، مستغلاً التمريمرة الطولية من محمد هلال.

ويحتل فريق وادى دجلة المركز التاسع بجدول الدورى، برصيد 28 نقطة، فى الوقت الذى يحتل فيه فريق التعدين المركز الأخير برصيد 10 نقاط.

المصدر : مصر ناين