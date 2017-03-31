وصل منذ قليل عزاء المخرج الراحل عادل صادق بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين كل من الفنانة هياتم ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى وبوسى وأنوشكا ومى نور الشريف والمنتج محمد فوزى.

وحضر أيضًا لتقديم واجب العزاء المطرب دياب والفنانة ميمى جمال ومحمد فريد ومادلين طبر ومحمد الصاوى ومصطفى هريدى والدكتور إبراهيم أبو ذكرى والملحن عمرو مصطفى وعهدى صادق وسامى مغاورى، وأحمد ماهر والمخرجون أحمد صقر وعمر عبد العزيز وجمال عبد الحميد ومحمد فاضل وأحمد يحيى وعمرو عابدين ورانيا محمود ياسين ورانيا فريد شوقى ومها أحمد والمنتج محمد العدل.

وكان قد حضر فى بداية العزاء كل من أحمد السقا ومحمود حميدة رشوان توفيق وسامح الصريطى والداعية خالد الجندى وإيهاب فهمى ودلال عبد العزيز وإلهام شاهين وهالة صدقى وأيمن بهجت قمر والذى كان يتلقى العزاء بنفسه، فى حين كانت الفنانة وفاء صادق ابنة الراحل تتلقى عزاء السيدات.

عادل صادق رحل عن عالمنا فجر الأربعاء الماضى، بعد رحلة عطاء فى الفن المصرى قدم خلالها العديد من المسلسلات التليفزيونية والأعمال المسرحية، شبه مسلسلات “شىء من الخوف” و”بعد الظلام تشرق الشمس” و”أغلال ناعمة” وفيلم “زوج تحت الطلب”.

المصدر : مصر ناين