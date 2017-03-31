اعتذر ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، عن تدريب منتخب مصر مواليد 2002 بعدما تم ترشيحه لهذا المنصب، موضحًا أن السبب فى ذلك إلى أن منتخبات مصر فى هذه السن لا تحقق نجاحات.

اصدر السيد إنه من خلال تحليل فنى لتاريخ منتخب مصر فى هذه السن منذ الراحل إبراهيم يوسف ومن بعده جمال محمد على وعلاء نبيل وغيرهم، يتضح أن منتخب مصر تحت 16 سنة لا يحقق نجاحات حيث تكون جميع منتخبات أفريقيا فى هذه السن أقوى وأسرع من الفراعنة.

شوف أنه يطالب اتحاد الكرة بأن يهتم بالمنتخبات فى السنوات الفردية شبه منتخب 99 بقيادة حمادة صدقى وكذلك تشكيل منتخب 2001، لأن منتخبات مصر فى هذه المراحل السنية تكون مميزة وتقدم مستويات جيدة تساعد على النجاح.

المصدر : مصر ناين