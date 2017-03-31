رفضت محكمة إستئناف فى واشنطن الجمعة إجبار النظام الأمريكية على نشر شرائط فيديو يظهر فيها سجين فى قاعدة جوانتانامو العسكرية الأمريكية يتم إطسنةه بالقوة .

وأعتبرت المحكمة فى حيثيات الحكم أن إهتمام الجمهور بمعرفة ما يحصل فى سجن يحتجز فيه أشخاص من دون محاكمة يوصفون بـ “المقاتلين غير الشرعيين”، لا يمكن أن يعلو على “المصلحة العليا للنظام فى حماية تأمينها القومى”.

ونقض القضاة الثلاثة حكما سابقا لمحكمة فدرالية كانت رأت العكس ووافقت على طلب نحو 15 وسيلة إعلامية برفع السرية عن أواجبة الفيديو. إلا أن تنفيذ هذا الحكم علق بإنتظار حكم الاستئناف.

وكان الجيش الأمريكى صور عبر الفيديو جنودا وهم يطعمون بالقوة السجين أبو وائل دياب المعروف بإسم جهاد دياب بعد إضرابه عن الطسنة فى سجن جوانتانامو، وذلك لتدريب جنود أخرين على إستخدام هذه الطريقة لمواجهة السجناء المضربين عن الطسنة .

إلا أن السلطات الأمريكية عادت وأعتبرت أواجبة الفيديو هذه سرية وأن نشرها يمكن أن يمس التأمين القومى .

ونقل السجين فى ديسمبر 2014 إلى الاوروجواى فى إطار الجهود التى كانت تبذل لتوزيع السجناء وقفل سجن جوانتانامو، الأمر الذى لم يحصل الى أن الان .

المصدر : مصر ناين