أمر الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، باستمرار المدرسين المؤقتين الذين كانوا على وشك الفصل من عملهم لحين التنسيق مع وزير التربية والتعليم فى هذا الشأن.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أنه كان قد وردت شكاوى للمحافظ عن أن المدرسين حملة المؤهلات التربوية الذين تعاقدوا من سنة 2011 مع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية وكانت عقودهم التى وقعوا عليها تنص على أنه يجب الحصول على الدبلومة التربوية خلال سنةين من التعاقد وإلا سيتم فسخ التعاقد، ووفقا لما ينص عليه العقد أنه فى حالات الضرورة يتم إعطاؤهم مهلة جديدة لسنة آخر إلا أنهم تجاوزوا كل هذه المدد ولم يقدموا المؤهلات التربوية اللازمة لعدم فسخ التعاقد وكانت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بصدد إنهاء هذا التعاقد للأسباب القانونية المشار إليها.

وشوف البيان: على الفور ومراعاة للبعد الاجتماعى والإنسانى وجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التربية والتعليم بعمل مذكرة تعرض عليه باكر لاستمرارهم فى عملهم لحين التنسيق مع السيد الدكتور وزير التربية والتعليم لمحاولة إيجاد حل نهائى لهم”.​

المصدر : مصر ناين