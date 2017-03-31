كشفت الفنانة آيتن سنةر عن تفاصيل تعرفها على زوجها محمد عز العرب مدير التصوير، وذلك من خلال العمل.

وأظهر ت “آيتن”، خلال لقائهما ببرنامج “ثلاثة فى واحد”، على فضائية “ON E“، مع الإعلامية شيماء سيف وزوجها مادى، أن أول معرفة بينهما فى مسلسل 7 وصايا، مضيفة :”مكنتش بحبه خالص.. كان دمه تقيل وسخيف”.

وأشارت آيتن سنةر، إلى أنهما التقيا خلال فيلم “زنقة ستات”، وعند تصويرها لم تكن تعرف من هو مدير التصوير، إلا أن محمد عز العرب أحرجها وقاطعها بقوله :”كنتى عارفة.. واصدر ك فلان”.

وشوفت :”مديتش اهتمام، وأحمد السبكى بيكلمنى فى التليفون بيقولى جايبلك خالد الحلفاوى وعز العرب مدير تصوير، وقلتله أعمل أيه يعنى”، موضحة أنها صافحت عز العرب أثناء تصوير الفيلم، وفى إحدى الخروجات عز العرب دفع لها الحساب، وعزمها على عيد ميلادها، وأهدت له “برفيوم”.

المصدر : مصر ناين