اصدر إسماعيل ولد شيخ أحمد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، إن المنظمة الدولية لا تؤيد عملية عسكرية داخل وحول ميناء الحديدة الذى يمر منه أكثر من 70 فى المئة من واردات الغذاء والمساعدات الإنسانية.

وأضاف المبعوث الدولى فى كلمة بمعهد الشرق الأفى منتصف فى واشنطن إنه يشعر “بقلق عميق” بشأن احتمال تنفيذ عملية عسكرية فى الميناء قريبا.

وشوف إسماعيل ولد شيخ أحمد: “نحن كمنظمة الأمم المتحدة نرى أنه لا ينبغى تنفيذ عمليات عسكرية فى الحديدة.”

وتحفظت الإدارة الأمريكية السابقة تحت قيادة باراك أوباما تجاه أى عمليات ترتبط بالميناء فى السنة الماضى ورفضت مقترحا لمساعدة حلفائها الخليجيين فى القيام بعملية للسيطرة على الميناء.

وأكد المسؤول الدولى أنه يحق للسعودية والإمارات الشعور بالقلق من “استمرار واردات الأسلحة عبر الحديدة وفرض الحوثيين ضرائب غير قانونية على الواردات التجارية.”

المصدر : مصر ناين