اعتادت شركة جوجل الاحتفال ببعض المناسبات الخاصة شبه ذكرى وفاة أحد الشخصيات الشهيرة أو ذكرى وفاته أو الى أن إحدى المناسبات والأعياد بتغيير شعاراها الرسمى على صفحة محرك الكشف، فيما يعرف بخربشة جوجل أو Doodle، وهى تظهر عند الضغط عليها أو تمرير المؤشر فى مؤسسات الكمبيوتر المختلفة، إلا أن الأمر الغريب هو عدم اهتمام شركة جوجل أمس بوضع “دودل” للاحتفال بذكرى وفاة العندليب الأسمر “عبد الحليم حافظ” الذى وافق 30 مارس، ورغم أن جوجل لم تبرر هذا الأمر، إلا أنه يمكن تفسيرها وفقا لعدة أمور:

– جوجل ترى عبد الحليم شخصية غير مشهورة:

اعتادت جوجل الاحتفال بالشخصيات الشهيرة التى تترك تأثيرا فى مجموعة كبيرة من المستخدمين، فنجد أنها احتفلت بالناشطة النسوية “درية شفيق” والفنان التشكيلى المصرى “حسين بيكار” وغيرهم، وهو ما يجعلنا نرى أن تجاهلها لعبد الحليم حافظ قد ينتج عن عدم معرفتها بقيمته الفنية الكبيرة، وما يشبه ه للمصريين.

– عدم امتلاكها الشعار المناسب:

حيث أنشأت جوجل بداية من سنة 2000 ما يصل إلى أكثر من 2000 شعار مختلف للاحتفالات، والتى تم تصميمها من أفكار موظفين الشركة، إضافة لمستخدمى محرك الكشف، حيث يقوم مجموعة من الموهوبين والمهندسين بتصميم الشعار ونشره عبر محرك الكشف سواء محلياً أو عالمياً حسب المناسبة.

– عدم وجود ترشيحات من المستخدمين:

حيث تحصل جوجل على أفكار هذه الشعارات من المستخدمين من زوار الموقع، والذين يقومون بمراسلتها على بريد خاص بذلك لعمل شعار خاص بحدث معين، لتقوم الشركة بتنقية الاقتراحات وفرزها للحصول على مناسبة واحدة من حين لأخر، جراء ذلك فربما لم تحصل الشركة على ترشيحات من المستخدمين حول هذا الأمر.

المصدر : مصر ناين