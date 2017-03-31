انتقلت أسرة مسلسل “اللهم أنى صائم” للنجم مصطفى شعبان، والمقرر أن يخوض من خلاله السباق الرمضانى المقبل، إلى شوارع الدقى أمس الخميس، لتصوير أعداد من المشوف الخارجية بأحد الكافيهات هناك، وذلك عقب الانتهاء من تصوير العديد من المشوف داخل إحدى شقق منطقة حدائق الأهرام على مدار الأيام الماضية.

ويشارك فى بطولة “اللهم إنى صائم”، بجانب مصطفى شعبان، كل من الفنانة الكبيرة ماجدة زكى، ومى نور الشريف ووفاء صادق وريم مصطفى وسليمان عيد ومحمد أبو الوفا وخالد عليش وندا موسى، تأليف أحمد عبد الفتاح، منتج فنى قام بفتحى إسماعيل، وإنتاج تامر مرسى، وإخراج أكرم فريد.

يذكر أن الفنان مصطفى شعبان خاض السباق الرمضانى الماضى بمسلسل “أبو البنات”، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج تامر مرسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز وشارك فى بطولته إدوارد وعلا غانم وياسر على ماهر وسميرة مقرون والراقصة صوفينار.

المصدر : مصر ناين