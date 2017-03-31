أحرز رمضان ربيع لاعب النصر للتعدين، هدف التعادل لفريقه أمام وادى دجلة، فى الدقيقة 70 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد أسوان، فى إطار منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وكان وادى دجلة تقدم بهدف فى الدقيقة 20 أحرزه محمد شريف مستغلاً التمريمرة الطولية من زميله محمد هلال، قبل أن يتعادل التعدين فى الدقيقة 70 بهدف “ربيع”.

ويحتل فريق وادى دجلة المركز التاسع بجدول الدورى، برصيد 28 نقطة، فى الوقت الذى يحتل فيه فريق التعدين المركز الأخير برصيد 10 نقاط.

المصدر : مصر ناين