افتتح فريق “مسار إجبارى” حفل النجم تامر حسنى فى الكلية الأمريكية، مقدمين أعداد كبير من اشهر اغتياتهم شبه “أنا بعتذرلك”، و”انا موجود”، و”لسه الدنيا”، و”قلبك ده عنوانى” فى منتصف تفاعل الجمهور معهم.

ومن المقرر أن يصعد فريق “شارموفز” بعد قليل، ثم يختتم الحفل النجم تامر حسنى لتقديمه لأعداد كبير من أغنياته، حيث يهتف الجمهور الآن لنجم الجيل.

ويشرف على تنظيم الحفل وليد منصور، وفريق عمله الإضاءة والشاشات وليد الحريرى، والمسرح تامر فوزى، والصوت جورج سعيد.



مسار إجبارى

مسار إجبارى





المصدر : مصر ناين