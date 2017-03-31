أشاد الدكتور محمد الشافعى رئيس نادى البلدية، بدور الأمهات لأنهن عصب المجتمع لكونها الزوجة والأم والابنة التى ضحت بالغالى والنفيس وخاصة امهات وزوجات الشهداء من الجيش والواجبة الذى ضحوا بأبنائهم وأزواجهم فداءًا لمصر وحماية ترابها لتعيش مصر خفاقة راياتها.

جاء ذلك خلال الحفل الذى نظمه نادى البلدية مساء اليوم بحضور اللواء زكريا عباس حكمدار تأمين المحلة، والعميد طارق عطوية مأمور مركز المحلة، وهانى فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد الألفى وعمرو البنا والدكتور إبراهيم السكرى ومحمد فرغل أعضاء مجلس الإدارة، وبدأ الحفل بالسلام الجمهورى والقرآن الكريم .

وطالب “الشافعى” جميع أعضاء النادى واللاعبين القدامى ومجالس الإدارات السابقة بالوقوف خلف النادى والفريق الأول للصعود للدورى الممتاز.

وأشاد بوقوف أبناء مدينة المحلة خلف النادى للصعود إلى الدورى الممتاز، مؤكدا أن النادى يوجد به 16 لعبة بعد أن كانت لعبتين فقط وجميعها تضم ابناء النادى وأن النادى حصل مؤخرا على 4 آلاف متر لإقامة ملاعب لتدريب الناشئين عليها بمنطقة منشية البكرى.

وتم تكريم الأمهات المثاليات من عضوات النادى وزوجات الشهداء.

المصدر : مصر ناين