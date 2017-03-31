أكد عمرو السعيد رئيس نادي الصيد أن الجمعية العمومية العادية شهدت أكبر حضور لجمعية عمومية فى تاريخ نادى الصيد بحضور 7997 عضو في اليوم الثاني للجمعية العمومية.

وشدد رئيس نادي الصيد علي أنه يعتز بثقة الجمعية العمومية فى تفويض تاريخى من أكثر من 7500 عضو وكنا نتمنى عرض ما أنجزناه على الأعضاء.

وكان المستشار عبد الناصر خطاب رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنادي الصيد قد أعلن عن عدم اكتمال النصاب القانوني لمناقشة الميزانية .

وسجل أعداد الحاضرين في عمومية النادي 7997 بينما حضر 1623 لمناقشة الميزانية وجدول الأعمال وهو الأعداد الذي لا يشبه النصاب القانوني والذي من المفترض أن يشبه 25% من إجمالي الحاضرين وهو 1972.

وبذلك وفقًا للائحة تفوض الجمعية العمومية لنادي الصيد، مجلس الإدارة برئاسة عمرو السعيد بمناقشة جدول الأعمال.





المصدر : مصر ناين