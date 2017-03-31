نددت وزارة الخارجية الروسية فى بيان الجمعة بـ”افتراءات” حلف شمال الأطلسى بعدما دان وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون ما أعتبره “العدوان الروسى فى أوكرانيا “.

وأسفت الخارجية لهذه التصريحات التى تثير “الحيرة” وخصوصا أنها جاءت بكرهة اجتماع بين سفراء الدول الأعضاء فى الأطلسى ونظيرهم الروسى .

وبعد إجتماع بين وزير خارجية أوكرانيا بافلو كليمكين وحلف شمال الأطلسى الجمعة، ندد تيلرسون بـ “العدوان الروسى فى أوكرانيا”، وبـ “العداء” تجاه أوروبا الشرقية و”احتلال” القرم ما من شأنه إن “يهدد رؤيتنا المشتركة لأوروبا حرة تعيش بسلام”.

المصدر : مصر ناين