شهد النادى الأهلى اليوم الجمعة العديد من الأخبار المهمة على مستوى فريق الكرة الذى يستعد لمواجهة الداخلية بكرهً فى بطولة الدورى السنة.

الأهلي يدرس التراجع عن صفقة “مرعى” إنبى

يدرس النادى الأهلي بقوة الانسحاب من صفقة عمرو مرعى مهاجم إنبى، رغم رغبة الجهاز الفنى للفريق فى ضم اللاعب لتدعيم الهجوم الأحمر خلال فترة الانتاصدر ات الصيفية المقبلة.

الأهلى يكشف مع الشركة الراعية أزمة “الكأس”

يعقد مسئولو الأهلى خلال الساعات المقبلة، جلسة هامة مع نظرائهم فى شركة “صلة” السعودية راعى النادى، من أجل حسم الجدل بشأن لائحة بطولة كأس مصر، التى اعترض عليها الأحمر.

“الدفندر والجوكر” مراكز يدعمها الأهلى حال رحيل معلول فى الصيف

استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى، على المركز الذى سيتم تدعيمها بلاعب أجنبى، حال رحيل التونسى على معلول عن الفريق بنهاية الموسم الجارى.

أمين عمر يدير مواجهة الأهلى والداخلية فى الدورى السنة بكره

يدير الحكم الدولى أمين عمر مواجهة الأهلى والداخلية والمؤجلة من الأسبوع الـ21 من بطولة الدورى السنة، والمقرر إقامتها غدًا السبت على ملعب السلام، بقرار من لجنة الحكام والتى يترأسها عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة.

هانى عبد المنعم قائما بأعمال المدير التنفيذى فى الأهلى “مؤقتاً”.. اعرف السبب

يقوم هانى عبد المنعم مدير فرع الجزيرة بأعمال المدير التنفيذى للنادى الأهلى، فى الوقت الحالى، بعد سفر شيرين شمس المدير التنفيذى لإنجلترا، لأسباب أسرية، عقب حصوله على إذن من مجلس إدارة النادى برئاسة محمود طاهر.

21 لاعبًا فى قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة الداخلية

أعلن حسام البدرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قائمة فريقه التى يدخل بها معسكر مغلق مساء اليوم، استعدادًا لخوض مباراة الداخلية.

ويلتقى الأهلى مع الداخلية، فى الثامنة مساء غدٍ السبت، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين، من مسابقة الدورى الممتاز.

وقرر المدير الفنى ضم 21 لاعبًا للمعسكر وهم:

حراسة المرمى

: شريف إكرامى وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوى

خط الدفاع

: سعد سمير ومحمد نجيب وأحمد حجازى ومحمد هانى وحسين السيد وصبرى رحيل.

خط الفى منتصف

: أحمد قام بفتحى وحسام غالى وعمرو السولية وحسام عاشور وعبد الله السعيد وميدو جابر وأحمد حمودى ووليد سليمان ومؤمن زكريا وعمرو بركات.

خط الهجوم

: عمرو جمال وكوليبالي.

المصدر : مصر ناين