دعا الأمين السنة لحزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم فى الجزائر جمال ولد عباس ، مساء اليوم الجمعة ، بالجزائر العاصمة إلى مشاركة شعبية “قوية ” فى الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها فى الرابع من مايو المقبل بهدف الحفاظ على المكاسب منها مكسب ” التأمين والاستقرار“.

واصدر ولد عباس – خلال اجتماع مع تأميناء المحافظات ومتصدرى القوائم الانتخابية لحزبه – إن :” المشاركة الشعبية فى الاستحقاقات القادمة يجب أن تزيد عن نسبة 50 % وتعهدنا بتحقيق هذه النسبة لأن المشاركة بقوة فى الانتخابات يعنى الحفاظ على المكاسب منها مكسب التأمين والاستقرار الذى تحقق بفضل برنامج رئيس الجمهورية ، وأن مضمون الدستور الجديد يعطى كامل الضمانات لاجراء انتخابات نزيهة وشفافة والحرية فى الاختيار“.

وأكد أن حزب جبهة التحرير الوطنى “سيظل وفيا لرئيسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ” ، داعيا القائمين على الحملة الانتخابية لحزبه الذى خصص لها شعار (التأمين والازدهار فى ظل العزة والكرامة) ” النزول إلى الجزائر العميقة واعتماد العمل الجماعى والابتعاد عن الزسنةة والتقرب من المواطن“.

وأضاف :” أن إعداد قوائم ترشيحات الحزب تمت بناء على عدة معايير منها التوازن والموضوعية ، حيث تضم هذه القوائم 70 بالمائة من الوجوه الجديدة مع الحفاظ على مشبه ى الفلاحين والعمال ، كما تم ترشيح 70 بالمائة من اجمالى المترشحين من الجامعيين خاصة على مستوى ولايات الجنوب“.

وأظهر أنه تم اعادة ترشيح 74 نائبا من إجمالى 217 نائبا للحزب بالمجلس الشعبى الوطنى وكذلك 183 امرأه و37 أمين محافظة من أصل 47 أخر تقدم بملف ترشحه.

وأكد ولد عباس ، فى توجيهاته الخاصة بتنظيم الحملة الانتخابية ، :” ضرورة احترام كل الأحزاب السياسية دون استثناء خلال تنشيط فعاليات الحملة” ، موضحا أن ” هذا الاحترام يجب أن يكون متبادلا من الجميع“.

المصدر : مصر ناين