أصيب 3 مواطنين بالاختناق ل حريق شونة “بالات” قش الأرز بمدينة فوه بكفر الشيخ، والذى يستمر منذ 5 ساعات، وتم إسعافهم عن طريق مسعفى سيارات الإسعاف المتواجدة بموقع الحادث.

والمصابين هم :”محمد سامى عبد الواحد، 28 سنة، اختناق – أشرف حمدى الملاح، 33 سنة – وطه سعد عبد الباقى 36 سنة”، يأتى ذلك بينما جهود قوات الدفاع المدنى مستمرة لمحاولة السيطرة على الحريق.

وكانت منطقة العلوى بمدخل مدينة فوه قد شهدت نشوب حريق هائل فى كمية كبيرة مخزونة من قش الأرز ملقاه على الأرض، وعلى الرغم من وجود سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الموقف إلا أن الحريق يتجدد من تلقاء نفسه، ولا توجد إصابات فى الأرواح.

وأعلنت مستشفيات فوه ومرفق الإسعاف حالة الطوارئ، تحسبًا لإصابة الأهالى باختناقات جراء ازدياد اشتعال النيران فى القش، وهرعت لموقع الحريق سيارات الدفاع المدنى والإسعاف، كما تواجد إبراهيم الفار رئيس مدينة فوه ونواب رئس مجلس المدينة، وجميع القيادات الشعبية والتنفيذية بمدينة فوه، وعلاء سلام عضو مجلس.

واصدر الباشمهندس إبراهيم الفار، رئيس مركز ومدينة فوه، إن النيران التهمت أكثر من 600 طن من بالات القش ومازالت مشتعلة.

المصدر : مصر ناين