فاز فريق كرة اليد بنادى هليوبوليس، على نظيره سموحة بنتيجة 29 /25 فى إطار مباريات الجولة التاسعة بالدور الثانى من دورى المحترفين.

كما شهدت هذه الجولة فوز كل من الطيران على الجزيرة 29 /20 والأولمبى على الزهور 34 /27 و6 أكتوبر على أصحاب الجياد 29 /26.

ومن المقرر أن تقام الجولة العاشرة بدورى محترفى كرة اليد غدًا السبت بمواجهات بين كل من الأولمبى مع الزمالك، وسبورتنج مع الزهور، و6 أكتوبر مع سموحة، وهليوبوليس مع أصحاب الجياد، والحوار مع طلائع الجيش، والأهلى مع الشمس.

يتوقف دورى محترفى كرة اليد بعد الجولة العاشرة لإستعداد الأهلى و الزمالك لخوض لقاء السوبر المقرر له يوم 12 إبريل المقبل المغرب.

المصدر : مصر ناين