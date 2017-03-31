تواجه صفقة عمرو مرعى مهاجم إنبى مع النادى الأهلى العديد شبح الفشل حيث بدأت الإدارة الحمراء تُعيد النظر فى الصفقة.

ورغم رغبة الجهاز الفنى للفريق الأحمر بقيادة حسام البدرى فى ضم اللاعب لتدعيم الهجوم الأحمر خلال فترة الانتاصدر ات الصيفية المقبلة إلا أن هناك اتجاهًا للتراجع عن الصفقة وهو ما سيكشفه محمود طاهر رئيس الأهلى مع البدرى خلال الفترة المقبلة عقب رجوع الأول من رحلته العلاجية الحالية فى لندن حيث سيكشف طاهر والبدري الأمر سواء بإتمام الصفقة أو بالتراجع عنها وهو الاحتمال الأقرب.

ويأتى تفكير الأحمر فى التراجع عن الصفقة إلى ثلاثة أسباب أولها عدم الدخول فى حرب من إدارة الزمالك التى حصلت على توقيع اللاعب خاصة بعدما اعترف اللاعب بذلك لإدارة الأهلى وهو ما يُعنى أن القلعة الحمراء ستدخل حربًا شرسة مع الزمالك الصيف المقبل حال استمرارها فى إجراءات ضم اللاعب وقد يصل الأمر لإيقاف اللاعب بل وتغريم الأهلى.

السبب الثانى الذى جعل إدارة الأهلى تُعيد التفكير فى ضم مهاجم أنبى هو مغالاة إنبى فى مطالبه لبيع اللاعب خاصة أن إنبى يُبالغ فى مطالبه للاستغناء عن لاعبيه ويكفى أنه باع الصاعد أكرم توفيق الصيف الماضى للأهلى فى المقابل 7 ملايين جنيه.

أما السبب الثالث فيعود إلى رغبة الإدارة فى ضم مهاجم أفريقى بدلاً من المحلى وهناك بدائل كثيرة فى أفريقيا يرغب الأحمر فى إتمامها.

مصير صفقة مهاجم أنبى سيتم حسمها خلال الأيام المقبلة سواء بالتراجع عن ضم اللاعب الى أن وإن كان الأحمر قد حصل على توقيع المهاجم الدولى حيث لا يرغب رئيس الأهلى فى توتر علاقة الأهلى بالزمالك ل صراع الصفقات وهو ما سيحدث بالتأكيد حال دخول الأحمر طرفًا رسميًا فى الصفقة أو المُضى قدماً فى أتمام الصفقة.

المصدر : مصر ناين