اندلع مساء اليوم الجمعة، حريق داخل شقة مكونة من غرفتين بشارع جحا بعزبة خضر ثالث المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حيث التهمت النيران محتويات الشقة وامتدت للطابق الثانى، قيام صاحب الشقة بتفريغ اسطوانات بوتجاز داخل البلكونة، وانتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحادث، وتمت السيطرة على النيران.

وتلقت واجبة النجدة بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة بشارع جحا بعزبة خضر ثالث المحلة، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتبين نشوب حريق داخل شقة بالطابق الأول علوى، والتهمت النيران محتويات غرف النوم و”الأنتريه” ومبلغ 80 ألف جنيه، وامتدت النيران للطابق الثانى، وتم إخماد النيران، دون حدوث إصابات.

وتبين أن سبب الحريق اشتعال اللهيب فى اسطوانات البوتجاز أثناء قيام صاحب الشقة بتفريغ الغاز من الاسطوانات، وإجراء عمليات التبريد لها، وتم إخطار اللواء حسام خليفة مدير تأمين الغربية.

المصدر : مصر ناين