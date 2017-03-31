نستعرض أهم ما ورد من اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 31 / 3 / 2017 و التى جاء فى مقدمتها ، جريشة ونور الدين والبنا ممصنف ون من تحكيم مباريات الزمالك ، و ضياء السيد يعتذر عن عدم تدريب منتخب 2002 .

جريشة ونور الدين والبنا ممصنف ون من تحكيم مباريات الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن ناديه سيعلن الانسحاب من الدورى حال تعرض فريقه للظلم خلال الفترة المتبقية من عمر مسابقة الدورى السنة، أو إسناد مبارياته للثلاثى جهاد جريشة أو إبراهيم نور الدين أو محمود البنا.

ضياء السيد يعتذر عن عدم تدريب منتخب 2002

اعتذر ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، عن تدريب منتخب مصر مواليد 2002 بعدما تم ترشيحه لهذا المنصب، موضحًا أن السبب فى ذلك إلى أن منتخبات مصر فى هذه السن لا تحقق نجاحات.

اصدر السيد إنه من خلال تحليل فنى لتاريخ منتخب مصر فى هذه السن منذ الراحل إبراهيم يوسف ومن بعده جمال محمد على وعلاء نبيل وغيرهم، يتضح أن منتخب مصر تحت 16 سنة لا يحقق نجاحات حيث تكون جميع منتخبات أفريقيا فى هذه السن أقوى وأسرع من الفراعنة.

عمومية الزمالك توافق رسميًا على استكمال الدورى

قررت الجمعية العمومية لنادى الزمالك، استمرار فريق الكرة فى مسابقة الدورى الممتاز وعدم الانسحاب من المسابقة.

كما قررت الجمعية العمومية للزمالك إعفاء الأعضاء غير المسددين للاشتراكات السنوية لمدة 10 سنوات من إسقاط العضوية والاكتفاء بسداد 6 آلاف جنيه فقط كحد أقصى بدلاً من إقامة عضوية جديدة فى المقابل 100 ألف جنيه.

تعرف على سبب غياب أبو ريدة عن عمومية الزمالك

حضر هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الحفل الخاص بيوم اليتيم والذي يقام في محافظة الشرقية بحضور أعداد كبير من نجوم الكرة والمسئولين عن الكرة المصرية.

الأهلى فى مأزق ل ملعب مبارياته بدورى أبطال أفريقيا

يواجه النادى الأهلى أزمة خلال مباراته المقبلة بدورى أبطال أفريقيا بعد تحفظ مسئولى استاد السلام على استضافة لقاءات الأهلى الأفريقية فى حضور الجماهير.

تلقى اتحاد الكرة اتصالات شفوية من مسئولى وزارة الداخلية واستاد السلام تفيد برفض استضافة مباريات الأهلى فى أفريقيا مجددًا خاصة أن مباراة بيدفست بطل جنوب أفريقيا شهدت أزمة بين الألتراس وبعض رجال التأمين.

إاصدر ة لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى.. وماييه يدير اللجنة مؤقتا

قرر الاتحاد الأفريقى “الكاف” برئاسة أحمد أحمد، إاصدر ة لجنة الحكام بالكامل، والتى كان يترأسها السودانى مجدى شمس الدين.

وأسند الكاف إدارة اللجنة للسيشيلى ايدى ماييه بشكل مؤقت، لحين إعادة تشكيل اللجنة.

تعرف على الحلول الفى منتصف بين الزمالك وإيناسيو لحسم التعاقد

شهدت الساعات الأخيرة مفاوضات مكثفة بين مجلس إدارة نادى الزمالك والبرتغالى أوجستو إيناسيو، لحسم تعاقده مع القلعة البيضاء، بعدما ظهرت خلافات بين الطرفان حول بنود العقد المنتظر.

المصدر : مصر ناين