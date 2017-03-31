وافقت الجمعية العمومية للنادى المصرى، على رجوع أعضاء الجمعية العمومية الساقط عضويتهم منذ خمس سنوات بدون دفع أي غرامة مالية .

كما فوضت الجمعية العمومية مجلس الادارة برئاسة سمير حلبية، في الحصول علي حقوق النادي بإخلاء كل من منطقة بورسعيد وصالة الألعاب أسفل مدرج الشرقي وايضا جميع المحلات أسفل المدرج الغربي الشوفه لنادي بورسعيد.

كانت الجمعية العمومية للنادى المصرى، وافقت على اقتراح مجلس ادارة النادى برئاسة سمير حلبية برفع قيمة عضوية النادى الى 50 ألف جنيه بدلاً من 25 ألف جنيه، على أن تكون قيمة عضوية الفروع الخاصة بالنادى 20 ألف جنيه.