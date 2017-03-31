شارك الفنان سمير صبرى والمطرب محمد ثروت والدكتورة ميرفت أبو عوف شقيقة الفنان عزت أبو عوف والمخرج رشيد مشهوارى أعضاء لجنة تحكيم ملتقى أولادنا برئاسة الدكتورة أحلام يونس رئيس أكاديمية الفنون.

بدأ الملتقى، بفقرات غنائية واستعراضية لأعداد من المواهب من ذوى القدرات الخاصة من مصر والصين والأردن ولبنان وبلجيكا أبهرت العروض الصينية الحضور بالقاعة الكبري لكلية القاهرة.



ختام ملتقى اولادنا



ختام ملتقى اولادنا



ختام ملتقى اولادنا



ختام ملتقى اولادنا

الدكتورة أحلام يونس رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام والموسيقي والغناء قبل إعلان الجوائز كانت قد شكرت إدارة الملتقي علي الفكرة والتنفيذ ثم اعلنت توصيات اللجنة قائلة :توصي اللجنة بتقديم المهرجان كل سنة وفي نفس التوقيت وتوصي لجنة تحكيم الافلام بوصولها قبل الملتقي بشهرين ويصاحب الأفلام نبذة عن العمل وصناعه وترجمة انجليزية أو فرنسية.



ختام ملتقى اولادنا



ختام ملتقى اولادنا



ختام ملتقى اولادنا



ختام ملتقى اولادنا



ختام ملتقى اولادنا



ختام ملتقى اولادنا

وجاءت الجوائز كالتالى :جائزة عمار الشريعي فاز بها فرقة ليديا طامس ايطاليا وجائزة سيد مكاوي قدمها محمد ثروت وفاز بها فريق عازبتنا لمحمد قنديل من الاردن كما فاز فريق اولادنا من مصر وفازت هديل ماجد من مصر وحصل علي شكر فرقة دي كاي نيجيريا تسلمها رئيس الفرقة وجائزة طه حسين لافضل فيلم قدمها المخرج رشيد مشهراوي وفاز بها الفيلم الوثائقي “لا وقت للحب” من بنما وتسمتها هايدي ريتا القائم باعمال سفير بنما.

أما جائزة طه حسين لأفضل فيلم قصير قدمتها ميرفت ابو عوف وفاز بها الفيلم الفلسطيني حصاد الضوء لاسامة السلوادي للمخرج بشار ابو عسكر وفاز فيلم ربيع اللبناني بجائزة افضل فيلم وفازت بجائزة رتيبة الحفني للاستعراض التي قدمها الفنان سمير صبري فرقة شنغهاي لفنون ذوي القدرات الخاصة من الصين وتسلمها رئيس الفرقة كما فاز فريق الصامتين بشهادة وجائزة وتسلمها رضا عبد العزيز .



ختام ملتقى اولادنا



ختام ملتقى اولادنا



ختام ملتقى اولادنا



ختام ملتقى اولادنا



ختام ملتقى اولادنا

أما جوائز الفنون التشكيلية ففاز بها رضا فضل من مصر بالجائزة الاولي وبالجائزة الثانية خالد عمار وبالجائزة الثالثة احمد ناجي من مصر ايضا وحصل علي شهادات التميز محمد منصور من جمعية الحق في الحياة وسلسبيل ياسر جمعية اليسر من مصر واية محمود محمد من مصر مدارس مصر للغات والفنان باسكال يوكان من بلجيكا وحصل مركز راشد للمعاقين بالإمارات علي جائزة وشهادات تقدير وشارك في تسليم تلك الجوائز أعداد من الفنانين التشكيليين منهم من مصر الفنان مجدي الكفراوي.

المصدر : مصر ناين