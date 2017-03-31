تمكن هاتف جلاكسى S8 من جذب اهتمام العالم ل ضمه لأعداد من المزايا الحديثة، بما ذى ذلك، الشاشة الكاملة من الحافة إلى الحافة، ومعالج قوى، وكاميرا متطورة، وهو الأمر الذى يجعل أبل فى موقف صعب، وعليها أن تطلق هاتفها القادم آيفون 8 بمواصفات أفضل.

ويشاع أن شركة أبل تعمل على نسخة خاصة من الهاتف الذكى الخاص بها بمزايا غير مسبوقة، بمناسبة الذكرى العاشرة على إطلاق أول آيفون فى العالم، وهناك أربعة ميزات من الممكن أن تجعل آيفون يهزم هاتف سامسونج الجديد جلاكسى S8.



جلاكسى s8

– الشاشة من أهم الأشياء التى يمكن أن تعزز موقف آيفون 8، فشاشة OLED منحنية تغطى المساحة الأمامية بنسبة 100% سيكون أمر مناسب.

– على أبل أن تستغل قدرات ماسح بصمة الإصبع والـ 3D touch ودمجها بشكل ذكى مع الشاشة بما يقدم مزايا أكثر مما هو متاح على جلاكسى S8.

– هاتف جلاكسى s8 يمكن قام بفتحه باستخدام الماسح الضوئى لقزحية العين، وأبل يمكن أن تحسن هذه الميزة عن طريق إضافة كاميرا depth-sensing مما يضيف قدرات هائلة.

– من أبرز الأمور التى تجذب المستخدمين، عمر البطارية وتقنيات الشحن السريع، إذا تمكن أبل من توفيرها بشكل متميز سيكون الأمر فى صالحها.

المصدر : مصر ناين