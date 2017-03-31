نشرت الصفحة الرسمية لفيلم “مش رايحين فى داهية” فيديو من كواليس تصوير الفيلم، الذى من المقرر طرحه فى موسم “شم النسيم” المقبل.

فيلم “مش رايحين فى داهية” بطولة بشرى، ومى سليم، ونبيل عيسى، وعمر السعيد، وريم مصطفى، وأحمد صلاح حسنى، وحسن حسنى، وسامية الطرابلسى، وسليمان عيد وأعداد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد مجدى، وعمرو بدر، وندى أكرم، وإخراج أحمد صالح.

تدور قصة الفيلم عن الصراع الدائم بين الرجل والمرأة فى إطار لايت كوميدى رومانسى، من خلال ستة شخصيات يجسدها أبطال العمل تتشبه فى ثلاثة نماذج من الرجال والتى تهاجم المرأة باستمرار وتكشف عيوبها كمراة على إحدى وسائل التواصل الاجتماعى، يظهر ثلاثة نماذج من السيدات التى تدافع عن حقوق المرأة وتقرر الرد، من خلال هذا الصراع تنشأ العديد من المواقف الكوميدية إلى أن تقع حادثة تغيير مجرى الأحداث بشكل كبير لجميع الشخصيات.

المصدر : مصر ناين